اونتاريو: إضراب أساتذة المعاهد دخل أسبوعه الثالث

يواصل 13 ألف أستاذ ومدرّس ومستشار تربوي في 24 معهدا في اونتاريو الاضراب عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي.

وما زالت المفاوضات بين نقابة موظّفي القطاع العام ومعاهد المقاطعة في الطريق المسدود.

وتقول النقابة إنّ مجلس الموظِّفين لم يقدّم أيّ عرض معقول كي يصوّت عليه الأساتذة.

ويقول ديفيد سكوت الناطق باسم المجلس من جهته إنّ النقابة رفضت البحث في العرض النهائي الذي قدّمه المجلس لها.

رئيسة وزراء اونتاريو كاثلين وين © Sean Kilpatrick/Canadian Press

وتتمحور مطالب الأساتذة حول الأمن الوظيفي للأساتذة المتعاقدين وتوظيف المزيد من الأساتذة بدوام كامل و الاستقلاليّة الأكاديميّة.

ويحرم الاضراب نحوا من 500 ألف طالب من متابعة الدروس في معاهد اونتاريو من بينهم طلاّب غير كنديّين يدفعون أقساطا دراسيّة أعلى من الكنديّين.

ووجّه رؤساء الاتّحادات الطلابيّة رسالة إلى رئيسة حكومة اونتاريو كاثلين وين والجمعيّة التشريعيّة في المقاطعة يدعونهما فيها إلى التدخّل لفضّ الخلاف.

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