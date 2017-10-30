طالبات مسلمات من أونتاريو يقاطعن كيبيك

أكد عدد من الطالبات المسلمات في مقاطعة أونتاريو ، اللواتي كن يرغبن بمتابعة دروسهن الجامعية في مقاطعة كيبيك، بأنهن غيَّرن رأيهن في أعقاب صدور القانون اثنين وستين الذي يرغم مقدمي الخدمات العامة ومتلقيها على كشف الوجه، ما غيَّر نظرتهن إلى المجتمع الكيبيكي، ودفعهن للاعتقاد بأن المسلمين غير مرحب بهم في المقاطعة ذات الغالبية الفرنسية.

وأكدت الطالبة بتول سليمان، أن جامعة ماكيل كانت بين الجامعات التي كانت تعتزم متابعة دروسها في الهندسة الكيميائية فيها، لكنها غيرت رأيها.

واعتبرت أن القانون "يثير الخوف " إذا " كيف يمكن منعي، أنا الكندية، من التنقل بسبب قطعة قماش صغيرة" ، لفي إشارة إلى النقاب.

طالبتان محجبتان © راديو كندا

وأكدت بتول، التي ترتدي الحجاب، أنها لاحظت شعورا معاديا للمسلمين خلال زياراتها مقاطعة كيبيك، خلافا للشعور الذي تحس به في تورونتو. ورأت أن القانون لن يؤدي سوى إلى تعزيز الإسلاموفوبيا في المقاطعة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية