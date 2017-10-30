التحية الختامية للفرقة المصرية على مسرح شاتو رويال
Photo Credit: بعدسة زينة ضرغام

“رحلة حب” مصرية بحرية رست في السواحل الكندية

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الإثنين 30 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قدّم المهرجان المصري في كندا مسرحية غنائية بعنوان رحلة حب في عرض أول شاهده أهل مونتريال وتورنتو.

في صالة الحفلات الراقية شاتو رويال Château Royal في لافال شمال مونتريال شاهدت عرض المسرحية مؤخرا، حيث جلس الحضور إلى مائدة الطعام مستمتعا في الوقت ذاته بالاوبيريت الغنائية واللوحات الراقصة التي تلتها من الفولكلور المصري بتوقيع الكوريغراف من فرقة محمود رضا الشهيرة إيهاب حسن.

فكرة المسرحية سبّاقة على مستوى المهرجان المصري ابتكرها مؤسس المهرجان المصري في كندا ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكندية الإعلامي عادل اسكندر بالتعاون مع فريق من الفنانين المصريين المحترفين برعاية وزارة الثقافة المصرية.

لوحة من الفولكلور اللبناني في مسرحية رحلة حب © بعدسة زينة ضرغام

تجوب بنا مشاهد المسرحية على متن سفينة القبطان آدم الذي يلعب دوره النجم سامح يسري في بلدان عدة، ولكل بلد موسيقاه وأغنيته الفولكلورية، ليتحوّل المسرح إلى لوحات عدة قصّت حكاية كل بلد واستطاع المشاهد إن ينتقل حقيقة إلى تلك البلدان عبر لقطات سينمائية عززت الأداء المسرحي.

لوحة اسبانية في مسرحية رحلة حب © بعدية زينة ضرغام

يؤكد القيمون على المسرحية بأنها تحاكي وتعكس الفسيفساء الحضارية والأتنية الموجودة في كندا وهذا ربما يضفي عليها صيغة العالمية في المضمون لأنها كفيلة بالوصول إلى أكبر عدد من الجنسيات والشعوب.

من الناحية التقنية، برزت بعض الثغرات في المسرحية الغنائية، قد يكون لعدم توفر الإمكانيات المادية وقد يكون بسبب المكان الذي لا يملك مقوّمات المسرح، أضف إلى ذلك الافتقار إلى الوقت الكافي للتمرين والبروفات في كندا إذ وصلت الفرقة قبل ساعات فقط من تقديم العروض إلى كندا...

كل هذه النقاط أثيرت مع أسرة المسرحية والإعلاميين في مونتريال بدعوة من القنصل الثقافي المصري في مونتريال المستشار الدكتور حازم صالح في مكتب القنصلية في وسط مونتريال.

تاليا تستمعون في هذا التقرير إلى أبرز نقاط الحوار مع مقتطفات حية من الأوبيريت الغنائية "رحلة حب".

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فئة ثقافة وفنون

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