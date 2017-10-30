عاصفة خريفية تضرب كيبيك وأونتاريو

ما زال التيار الكهربائي منقطعا عن مئة وثمانية وتسعين ألف منزل في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك، في وسط الشرق الكندي جراء الرياح القوية التي بلغت سرعتها تسعيك كلمترا ما أدى إلى اقتلاع أشجار وانقلاب شاحنات كما تم إقفال بعض المدارس.

وأفادت الأرصاد الجوية أن العاصفة الخريفية ستتواصل في كيبيك وجنوب مقاطعة أونتاريو وستترافق بهطول ما بين أربعين وستين ملمترا من المطر.

وقوع شجرة على أحد المنازل © راديو كندا

كما تسببت العاصفة والأمطار الغزيرة التي تساقطت مساء أمس بفياضانات في بعض شوارع العاصمة أوتاوا وانهيار بعد الطرقات.

وحثت شرطة كيبيك المواطنين على اعتماد الحذر على الطرقات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية