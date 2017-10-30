مفاجأة الحملة الانتخابات البلدية في مونتريال

موعد الكيبيكيين مع الانتخابات البلدية، وموعد المرشحين مع حكم الشعب، يوم الأحد المقبل حيث تجري انتخابات لرئاسة أكثر من ألف بلدية ومستشارين بلديين . طبعا تتفاوت أهمية اللانتخابات بين مدين وأخرى وتستأثر المدن الكبرى من مثل مونتريال وكيبيك ولافال وشيربروك باهتمام المراقبين ومتابعتهم.

ولعل مفاجأة الحملة الانتخابية البلدية في مقاطعة كيبيك، قبل أقل من أسبوع على إجرائها، هي بدون شك في بلدية مونتريال ، كبرى المدن الكيبيكية وأهمها على مختلف الصعد الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلاقات الدولية.

المرشحان الرئيسيان © Radio-Canada

ذلك أن قليلين من المراقبين اعتبروا، عند انطلاق الحملة، أنه ستجري منافسة حقيقية بين العمدة الحالي دوني كودير، المعروف شعبيا، وزعيمة حزب "مشروع مونتريال" فاليري بلانت، شبه المغمورة عند انطلاق الحملة، إلى أن بدأت استطلاعات الرأي بإظهار ارتفاع شعبية بلانت يوما عن يوم. وكان الاستطلاع ما قبل الأخير دق جرس الإنذار لفريق كودير بحيث أشار إلى تساوي المرشحين في التأييد الشعبي، بعد أن كانت الكفة راجحة، وبقوة، لمصلحة العمدة الخارج.

وجاء استطلاع كروب – راديو كندا اليوم ليزرع الرعب في أوساط مؤيدي العمدة الحالي دوني كودير بحيث حل، للمرة الأولى، في المرتبة الثانية خلف فاليري بلانت بفارق نقطتين .

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