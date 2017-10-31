عمدة مونتريال الخارج يأكل الحصرم وأهل المدينة يضرسون

صرف عمدة مونتريال الخارج دوني كودير DENIS Coderre مبالغ قدّرت بنحو 440 ألف دولار بلجوئه إلى خدمات من خارج البلدية لصياغة خطاباته منذ انتخابه عمدة لبلدية المدينة الكوسموبوليتية نهاية العام 2013 أي قبل أربعة أعوام.

وتعتبر منافسته في الانتخابات البلدية الجارية حاليا زعيمة حزب "مشروع مونتريال" Projet Montreal فاليري بلانت Valerie Plante بأن هذه المبالغ طائلة، وهي تزمع وضع حد لهذه الممارسة المكلفة جدا في حال وصولها إلى زعامة البلدية.

وقد أكد المسؤول الإعلامي في بلدية مونتريال غونزالو نونيز Gonzalo Nunez لهيئة الإذاعة الكندية الأرقام التي كانت أشارت إليها أمس صحيفة الميترو اليومية الصادرة في مونتريال، ويقول المسؤول الإعلامي في بلدية مونتريال:

إن حجم الخطابات والتصريحات التي يلقيها عمدة مونتريال تعكس عدد الأنشطة التي يشارك فيها وهذه دلالة على أن العمدة دوني كودير حاضر باستمرار ما يحتم التحضير المناسب لخطابه لا سيما أن عمدة مونتريال الخارج ناشط جدا على المستويين الكندي والدولي على حد سواء.

زعيمة حزب مشروع مونتريال فاليري بلانت والعمدة الخارج كودير © Radio-Canada

ويوضح نونيز بأن القسم الأكبر من الخطابات تتم صياغتها داخل البلدية ولكنهم يلجئون إلى الخدمات الخارجية بفعل الحجم المتزايد للطلبات والتواجد المستمر في أكثر من مناسبة لعمدة المدينة.

وقد انتقدت خصمة العمدة الخارج السيدة بلانت لجوء كودير إلى محررين من خارج أسرة البلدية لصياغة خطاباته وتعهّدت بأنها ستعتمد هي على المحررين من الداخل مؤسسة :

نحن في حزب "مشروع مونتريال" نعمل دائما مع فريقنا الإعلامي الداخلي وسنعتمد السياسة ذاتها عندما ننتقل للعمل في بلدية مونتريال، فعندما يصبح عمدة المدينة أكثر إسرافا من رئيس وزراء البلاد جوستان ترودو أو رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار فإن هذا يعني أن الأمر زاد عن حدّه!

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)