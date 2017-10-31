كيبيك: دعم مالي لمواجهة مشكلة الانتحار في المقاطعة

رصدت حكومة كيبيك موازنة بقيمة 5 ملايين دولار لمساعدة الاتّحاد الكيبيكي للوقاية من الانتحار على تطوير استراتيجيّة رقميّة تتيح التعرّف بسهولة أكبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأشخاص المعرّضين لاحتمال الاقدام على الانتحار.

" غالبا ما يوجّه الأشخاص الذين يميلون للانتحار رسائل قبل القيام بفعلتهم. والبعض منهم يوجّهونها في فضاءات افتراضيّة وبطريقة مجهولة نسبيّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال جيروم غودرو المدير العام للاتّحاد الكيبيكي للوقاية من الانتحار".

وأشارت لوسي شارلوبوا مساعدة وزير الصحّة الكيبيكيّة المسؤولة عن إعادة التأهيل وحماية الشباب إلى أنّ شبكة الانترنت وسيلة فعّالة للوصول إلى هؤلاء الأشخاص.

ويعتزم الاتّحاد الكيبيكي للوقاية من الانتحار التعاون مع شركات مثل غوغل وفيسبوك وتويتر لوضع خوارزميّات تقترح طرق مساعدة الذين لديهم ميول للانتحار كما قال مديره العام جيروم غودرو.

وأضاف غودرو بأنّ تقديم الخدمات الالكترونيّة في منطقة ما يزيد من عدد طلبات المساعدة فيها.

ويعكف فريق من الخبراء منذ بضعة أشهر على تطوير استراتيجيّة رقميّة على أن يتمّ نشرها تدريجيّا في مختلف أنحاء كيبيك اعتبارا من ربيع العام المقبل 2018.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)