تورونتو: ارتفاع حالات الوفاة في صفوف المشرّدين

بلغ عدد المشرّدين المتوفّين في تورونتو 70 شخصا منذ مطلع العام الحالي 2017 حتّى نهاية شهر أيلول سبتمبر حسبما أفاد مجلس الصحّة في المدينة الملكة كما تُسمّى تورونتو.

وتوقّع المجلس أن يصل العدد إلى 100 حالة وفاة مع نهاية السنة.

ويصل معدّل الوفيات إلى 1،8 شخص في الأسبوع، وتراجع معدّل أعمار المتوفّين من 50 إلى 48 عاما، يشكّل الذكور 80 بالمئة منهم.

ولا تستبعد الدكتورة آيلين دو فيلا الاختصاصيّة في النظافة وعادات حفظ الصحّة أن يكون عدد حالات الوفيات المرتبطة بالتشرّد أكثر ارتفاعا.

وتعمل نحو من 200 هيئة صحيّة على جمع المعلومات حول الموضوع لكنّ العديد منها لا تكشف المعلومات التي لديها حرصا منها على حماية الخصوصيّة.

ويقول جو كريسي عضو المجلس البلدي في تورونتو إنّ هذه الأرقام تكشف خطورة مشكلة التشرّد المرشّحة للتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء.

"عدد حالات وفيات المشرّدين يشكّل فشلا تاما لمدينة غنيّة مثل تورنتو قال عضو المجلس البلدي جو كريسي".

وقد زادت البلديّة عدد الأماكن المخصّصة لإيواء المشرّدين واعتبر كريسي أنّ مشاكل التشرّد معقّدة وكذلك الحلول الممكنة لمعالجتها.

واعتبر أنّ زيادة عدد العاملين الاجتماعيّين يشكّل خطوة على طريق معالجة مشكلة التشرّد في تورنتو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)