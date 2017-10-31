هكذا تبدو القرية المسكونة كل ليلة عشية الهالويين
Photo Credit: بعدسة زينة ضرغام

قرية درامندفيل المسكونة يقصدها أصحاب القلوب الجريئة

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 31 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تهيأت الطبيعة تماما عبر أنحاء البلاد لاستقبال عيد الهالويين وأذن عرس أوراق الخريف لدخول طقوس ومشهديات هذه الاحتفالية الشمال-أميركية بامتياز التي تتزامن مع إحياء تذكار الموتى في الكنيسة المسيحية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

حصة علوم الأحياء داخل القرية المسكونة © بعدسة زينة ضرغام

الذكرى الحزينة حوّلها الابتكار الآدمي إلى نكتة وسخِر منها وهمّشها عبر بدعة الهالويين التي هي تحد حقيقي للموت والرحيل والعالم الماورائي والمجهول.

ولما لا، تعالوا نتحدى خوفنا بالتعرّض لمشاهدات الدم والموت والأشباح والهياكل العظمية والأرواح المسكونة بزيارة إلى القرية المسكونة Village Hante الواقعة في مدينة درامندفيل التي تبعد حوالي ساعة ونصف الساعة عن جنوب مونتريال. وتمتد هذه القرية المرعبة التي تزينت بالهياكل العظمية والعناكب والغربان السوداء على نحو 3 كيلومترات على أنقاض القرية الكيبيكية النموذجية القديمة Village Quebecois D'Antan في مقاطعة كيبيك.

زينة ضرغام في القرية المسكونة © بعدسة زينة ضرغام

تستقبل القرية المسكونة زوارها ما أن يهبط المساء، ويفتح لهم الأشباح ومصاصو الدماء ورجال الزومبي والسفّاحون أبواب منازلهم وتسكن الأرواح الشريرة طرقاتها ليعيش الزائر تجربة قصوى في تحدي الخوف والذعر والرعب.

ويقص عليكم أهل القرية آخر فصول في الأساطير مرعبة يومي الجمعة والسبت المقبلين في الثالث والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، نقفل بعدها القرية أبوابها إلى حين مواعيد الفرح والأضواء عشية عيدي الميلاد ورأس السنة حيث تزدان القرية بالألوان الزاهية الصاخبة.

وبالعودة إلى القرية المسكونة حاليا، فهي تفتح ابوابها للزوّارأصحاب القلوب الجريئة عند هبوط الليل واشتداد سواده وحتى الحادية عشرة ليلا كما أن للأطفال دروبا محايدة في هذه القرية زرعت ملبسا وسكاكر وفيها ساحرات طيبات موجودة بقصص الأميرات والأطفال يبدأون قرع أبواب بيوت القرية اعتبارا من الخامسة مساء وحتى العاشرة ليلا.

إبليس القرية المسكونة © بعدسة زينة ضرغام

مأدبة العشاء في القرية المسكونة تليق برعب الهالويين...

لمن يرغب بعيش التجربة كاملة عليه أن يعرّج على مطعم القرية المسكونة وفي قائمة أطباقه ما يليق برعب وموت الهالويين مثل سلطة الدود الأبيض ورفاقها الحشرات والطبق الرئيسي هو صدر غراب سائحا بدمه!

كل عيد هالويين وأنتم بألف خير.

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