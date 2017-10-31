السماح للمنقبات بالتصويت…بشرط

أكدت مؤسسة "انتخابات مونتريال" أنه لن يكون لقانون الحياد الديني الذي أقرته حكومة كيبيك، تأثير على الانتخابات البلدية في المقاطعة يوم الأحد المقبل وأنها ستعتمد الإجراءات التي اعتمدتها خلال انتخابات العام 2013 البلدية. ما يعني أن بوسع المرأة التي ترتدي النقاب أو البرقع التصويت شرط "إثبات هويتها بوجه مكشوف" ولو لفترة قصيرة جدا.

إمرأة منقبة © راديو كندا

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1064364/vote-visage-couvert-decouvert-elections-municipales-loi-neutralite-religieuse-montreal

وبالرغم من أن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في مونتريال أو سائر المدن الكيبيكية ضئيل جدا، فاحتمال وقوع إشكال وارد ، بحسب الناطق بلسان المؤسسة بيار لابورت ، الذي أشار إلى حالة وحيدة خلال الانتخابات الأخيرة في حي بارك إكستونسيون، حيث سمح لامرأة منقبة بالتصويت بعد موافقتها على إثبات هويتها بوجه سافر أمام المسؤول عن محصي أصوات المقترعين، بحسب المادة 215 من قانون الانتخابات والاستفتاءات في البلديات.

وأكد لابورت أن إثبات الهوية بوجه مكشوف يمكن أن يتم بصورة سرية وبوسع المرأة بعد ذلك إعادة تغطية وجهها والتوجه إلى صندوق الاقتراع.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية