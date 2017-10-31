440 ألف دولار كلفة كتابة خطابات

أكد مسؤول العلاقات العامة في بلدية مونتريال غونزالو نونيز لراديو كندا أن كتابة خطابات عمدة مونتريال دوني كودير على يد أشخاص من خارج البلدية كلفت مبلغ أربعمئة وأربعين ألف دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

واعتبر نونيز أن عدد الخطابات التي يلقيها العمدة مرتفع لأن مشاركته في مختلف الأنشطة كبيرة وهو مضطر لإلقاء الخطابات فيها إضافة إلى مشاركته في العديد من الأنشطة على الصعيدين الكندي والدولي.

وأكد نونيز أن عددا كبيرا من الخطابات تتم صياغتها على أيدي موظفين من داخل البلدية، لكن كثرة الخطابات تستدعي اللجوء إلى كتاب من خارج البلدية.

المرشحة فاليري بلانت © Jonathan Montpetit/CBC

وسارعت منافسة كودير على رئاسة البلدية، فاليري بلانت إلى انتقاد اللجوء إلى كتاب من خارج البلدية وأكدت أنها ستلجأ إلى كتاب خطابات من داخل البلدية في حال انتخابها وأضافت: " ليس مقبولا أن ينفق العمدة على خطاباته أكثر مما ينفق رئيس حكومة كندا ورئيس حكومة كيبيك"

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية