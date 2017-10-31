توحيد المصطلحات العربية في الإعلام

في إطار فعاليات مهرجان العالم العربي في مونتريال، تنظم مجموعة من الإعلاميين الكنديين من أصول عربية ندوة حول توحيد المصطلحات المستعملة في وسائل الإعلام.

ذلك أن ثمة مصطلحات تختلف معانيها باختلاف المجتمعات العربية وبخاصة بين المشرق العربي والمغرب العربي، أو لا توافُقَ على استعمالها، من مثل الشهر الفارط، بالمقارنة مع الشهر الماضي أو الفائت، والوزير الأول بالمقارنة مع رئيس الحكومة ، إضافة إلى أسماء الأشهر وعدد من المصطلحات الأخرى ومنها مثلا ترجمة أسماء الأحزاب والمؤسسات والجمعيات من الفرنسية إلى العربية.

الأستاذ زهير طابا © الأستاذ زهير طابا