مسمار وإبرة في محتويات سكاكرهالويين التي جمعها أطفال نيوبرنزويك

وجد أهل في مدينتي فريدريكتون وباثرست في مقاطعة نيوبرنزويك في الشرق الكندي مسمار وإبرة في السكاكر والبونبون والشوكولا التي جمعها أطفالهم ليلة أمس في تطوافهم على بيوت الحي.

وقد وجدت إحدى الأمهات وهي تقوم بالتدقيق الكامل لمحتويات الجعبة الهالوينية لابنها البالغ سنتان ونصف من العمر قبل أن يبادر هذا الأخير إلى التهامها، وجدت مسمارا في لوح شوكولاتة أتى به طفلها من أحد البيوت في مدينة باثرست.

وأكدت شرطة باثؤست بأن هذه الشكوى كانت الوحيدة في ما يتعلّق بوجود مسمار في لوح شوكولا في الهالويين هذه السنة.

أطفال كنديون ليلة الهالويين © Shutterstock

وقال الشرطي جيف شياسون Jeff Chiasson بأن شرطة المدينة تلّقت العديد من الاتصالات من الأهالي الذين أبدوا قلقهم من الأخبار التي سارت كالنار في الهشيم والمتعلّقة بالعثور على مسمار في الشوكولا وكانت حالة منفردة، وأكد الشرطي بأنها المرة الوحيدة التي يحصل فيها هذا الأمر منذ تسلّمه لمهامه في مدينة باثرست.

الأمر مقلق وخطير قال الشرطي.

في سياق متصل، عثر أهل في فريدريكتون عاصمة نيوبرنزويك على إبرة خياطة في إحدى السكاكر التي جمعها أولادهم ليلة الهالويين.

وكان هؤلاء الأهل قرعوا نحو خمسين منزلا في المدينة من السادسة وحتى الثامنة ليلا برفقة أطفالهم الثلاثة وحين كانوا يقومون بفحص دقيق لما جمعوه وجدوا تلك الإبرة فأعلموا الشرطة.

هذا ولم تتلق شرطة فريدريكتون أي شكوى أخرى مماثلة.

وتنصح شرطة فريدريكتون كل الأهل بالقيام بفحص دقيق لكل محتويات السكاكر التي جمعها أطفالهم قبل أن يباشر الأطفال بالتهامها.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)