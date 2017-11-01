كتاب الرسوم المتحركة للأطفال الفائز بجائزة الحاكم العام بتوقيع Jacques Goldstyn
Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية

14 كاتبا وفنانا نخبويا يفوزون بجوائزحاكم كندا الأدبية

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الأربعاء 1 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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كشف مجلس الفنون في كندا اليوم عن عناوين أربعة عشر كتابا فائزا بجائزة حاكم كندا العام لسنة 2017، وهي ستة كتب باللغة الإنكليزية وستة باللغة الفرنسية، اللغتان الرسميتان في البلاد.

تمَّ اختيار الفائزين من بين 70 اسما وصلوا إلى النهائيات في ترشيحات الأدباء والكتاب الكنديين عبر أنحاء البلاد، وتصل القيمة الإجمالية للجوائز إلى 450 ألف دولار.

وتشتمل القائمة على الأعمال الجديدة لأدباء وروائيين وكتّاب رسوم متحركة ومترجمين متخصّصين وأضيف هذه السنة إلى قائمة الترشيحات لجوائز الحاكم العام الأدبية الفنانون في المسرح والفن التشكيلي.

ومن الكتاب الفائزين عن اللغة الفرنسية نذكر: كريستيان غاي-بوليكين Christian Guay-Poliquin  الذي فاز بجائزة الرواية الكندية عن روايته "حجم الثلوج" Le Poids De La Neige.

الأديبة لويز دوبري Louise Dupré فازت بجائزة القصيدة عن ديوانها بعنوان " اليد المسكونة" Main Hantée.

وفي الأدب الكندي-الانكليزي فاز الروائي دانيال بوليكان Daniel Poliquin في ترجمته لكتاب "باربارين لوست" .Barbarian Lost من الانكليزية الى الفرنسية.

كما فازت الأديبة أوانا آفازيليشيوي Oana Avasilichioaei بكتابها المترجم من الفرنسية وعنوانه "ريدوبوليس" Readopolis.

حاكم كندا الأسبق ديفيد جونستون مقلدا في العام 2011 حاكمة كندا الحالية جولي باييت وسام الاستحاق الكندي © Christopher Pike/Reuters

ويتلقى كل فائز مبلغا قدره 25 ألف دولار كما يمنح ناشر الكتاب المتوّج 3000 دولار كذلك يُخصص مبلغ ألف دولار لكل واحد من الأدباء والفنانين الذين وصلوا إلى النهائيات بين كل الذين تقدّموا بالترشيح لجائزة حاكم كندا العام للسنة الحالية.

يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يحيي كُتّاب الفرنكوفونية الفائزون قراءة عامة ويوّقعون كتبهم وفي المساء تستقبلهم حاكمة كندا العامة جولي باييت Julie Payette داخل مقرّ إقامتها في الريدو هول في العاصمة الكندية وتقلّدهم الجوائز التي استحقونها.

تجدر الإشارة إلى أن قراءات الأدباء العامة مفتوحة لجميع النهمين على المطالعة.

وفي الثلاثين من نوفمبر، يُعاد السيناريو ذاته مع الفائزين عن فئة الآداب والفنون الكندية الانكليزية.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)

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