تورونتو: حادث اصطدام بين عدّة سيّارات على الطريق السريع 400

أقفلت السلطات في تورونتو الطريق السريع 400 في وجه حركة السير على أثر وقوع احادثة صطدام بين عدّة سيّارات ليل الثلاثاء الأربعاء.

وتقول الشرطة المحليّة إنّ 14 سيّارة اصطدمت ببعضها البعض ما أسفر عن وقوع قتيلين وعن احتراق صهريجي نفط.

وامتدّت السنة النار إلى شاحنة وعدد من السيّارات وعملت فرق الاطفاء طوال ساعتين ونصف قبل أن تتمكّن من إخماد الحريق.

سيّارات محترقة نتيجة اندلاع النار في صهريجين للنفط إثر وقوع حادث عدّة سيّارات في تورونتو © Kerry Schmidt/Twitter

ويقول احد عناصر الشرطة المحليّة في اونتاريو فانسان هيك إنّه لم يشهد حادثا مماثلا طوال 32 سنة على من الخدمة.

ولا تستبعد الشرطة أن ترتفع حصيلة القتلى لا سيّما أنّ ألسنة اللهب حالت دون اقتراب السلطات من بعض السيّارات بسبب شدّة الحرارة الناجمة عن الحريق وخطر وقوع انفجارات فيها.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة وأوضحت أنّ الطريق السريع 400 سيبقى مقفلا في الاتّجاهين طوال اليوم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)