اوتاوا: مشروع قانون لحظر التخلّي عن حطام السفن على السواحل

قدّمت الحكومة الكنديّة مشروع قانون يحظر التخلّي عن السفن والبواخر القديمة وحطام السفن على السواحل الكنديّة.

ويلحظ القانون غرامات بحقّ المخالفين قد تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار وعقوبة السجن لستّة أشهر.

وترتفع قيمة الغرامة بالنسبة للشركات لتصل إلى 6 ملايين دولار.

وزير النقل الكندي مارك غارنو © Patrick Doyle / PC)

"حاليّا لا يواجه أصحاب البواخر الذين يتخلّوا عن باخرتهم أيّة عقوبة. ويرى البعض في ذلك خيارا منخفض الخطورة والكلفة. وينبغي أن يتوقّف هذا الأمر، قال وزير النقل الكندي مارك غارنو".

وأكّد أنّ حطام السفن والبواخر يشكّل خطرا على الملاحة وعلى الأنظمة البيئيّة ويشوّه جمال المنظر.

ويندرج مشروع القانون في إطار خطّة الحكومة الكنديّة لحماية المحيطات ويُدرج في القوانين الكنديّة إجراءات تنصّ عليها معاهدة نيروبي حول إزالة حطام السفن الموقّعة عام 2007.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)