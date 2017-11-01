حطام سفينة في مرفأ شيلبورن في نيوبرنزويك

حطام سفينة في مرفأ شيلبورن في نيوبرنزويك
Photo Credit: Radio-Canada/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

اوتاوا: مشروع قانون لحظر التخلّي عن حطام السفن على السواحل

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 1 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

قدّمت الحكومة الكنديّة مشروع قانون يحظر التخلّي عن السفن والبواخر القديمة وحطام السفن على السواحل الكنديّة.

ويلحظ القانون غرامات بحقّ المخالفين قد تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار وعقوبة السجن لستّة أشهر.

وترتفع قيمة الغرامة بالنسبة للشركات لتصل إلى 6 ملايين دولار.

وزير النقل الكندي مارك غارنو
وزير النقل الكندي مارك غارنو © Patrick Doyle / PC)

"حاليّا لا يواجه أصحاب البواخر الذين يتخلّوا عن باخرتهم أيّة عقوبة. ويرى البعض في ذلك خيارا منخفض الخطورة والكلفة. وينبغي أن يتوقّف هذا الأمر، قال وزير النقل الكندي مارك غارنو".

وأكّد أنّ حطام السفن والبواخر يشكّل خطرا على الملاحة وعلى الأنظمة البيئيّة ويشوّه جمال المنظر.

ويندرج مشروع القانون في إطار خطّة الحكومة الكنديّة لحماية المحيطات ويُدرج في القوانين الكنديّة إجراءات تنصّ عليها معاهدة نيروبي حول إزالة حطام السفن الموقّعة عام 2007.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

شارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعتشريع الماريجوانا في كندا بين معارض و مؤيدبيئة وحياة حيوانية، دوليهل يتسبّب التغيير المناخي في أزمة شوكولاته حول العالم؟ثقافة وفنونندى حموي كيرياكوس تستوطنها زرقة المتوسط وأمواجه البيضاءهجرة ولجوء​الكنديون من أصول عربية، من هم؟ثقافة وفنون14 كاتبا وفنانا نخبويا يفوزون بجوائزحاكم كندا الأدبيةمجتمعاوتاوا: مشروع قانون لحظر التخلّي عن حطام السفن على السواحلمجتمعتورونتو: حادث اصطدام بين عدّة سيّارات على الطريق السريع 400مجتمعمسمار وإبرة في محتويات سكاكرهالويين التي جمعها أطفال نيوبرنزويكثقافة وفنونتوحيد المصطلحات العربية في الإعلاممجتمعقرية درامندفيل المسكونة يقصدها أصحاب القلوب الجريئة

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-Canada.ca CBC.ca
Vers un comité de surveillance pour superviser le travail de l'UPACLa Vérif : un cadre financier non équilibré et incomplet pour Valérie PlanteAttaque à New York : le suspect est inculpéDes rencontres secrètes entre Accurso et Vaillancourt, selon un témoinAu moins 20 000 billets offerts gratuitement pour la formule E à MontréalValérie Plante fera de Benoit Dorais le président de son comité exécutif si elle est élueInconduite sexuelle : le ministre de la Défense britannique démissionneCarambolage sur l’autoroute 400 : nouveau bilan de 3 mortsRené Lévesque aura bientôt droit à son « espace » dans la ville de son enfanceLe ministre Morneau mis à l’amende
Ukraine willing to 'provide the information we have' on Trump campaign aide, says Ukraine PMBrett Ratner, Dustin Hoffman the latest to be accused of sexual harassment, misconductTrump wants immigration clampdown after NYC attack, blames DemocratsMissing and murdered inquiry wants task force established to review cold cases16 million Americans saw bogus Instagram posts during U.S. election, Facebook tells lawmakersOntario actor planning to sue Weinstein for damages over alleged sexual assaultsFully loaded tanker trucks that exploded in Ontario highway pileup were 'bombs on wheels,' police sayNYC bike path attack victims include 5 Argentines celebrating 30th high school reunionCanada to admit nearly 1 million immigrants over next 3 yearsStung by secularism, now defending it: A Muslim feminist worries about Erdogan's 'new Turkey'