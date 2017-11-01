عامل يحمل قرون الكاكاو

عامل يحمل قرون الكاكاو
Photo Credit: EDUARDO SOTERAS/AFP/Getty Images

هل يتسبّب التغيير المناخي في أزمة شوكولاته حول العالم؟

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 1 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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مواسم بيع الشوكولاته  واستهلاكه كثيرة ومحبّو الشوكولاته حول العالم كثر هم أيضا.

وتتنوّع الأصناف ويختلف المذاق، وتبقى للشكولاته لذّته فضلا عن فوائده الصحيّة في حال استهلاكه باعتدال.

ولكنّ ثمّة تساؤلات مطروحة اليوم حول صناعة الشوكولاته المرتبطة بإنتاج الكاكاو حول العالم.

ويتخوّف بعض الخبراء من أن يترك التغيير المناخي مضاعفات سلبيّة على زراعة أشجار الكاكاو.

بريجيت لاليبرتيه خبيرة  كنديّة في التنوّع الجيني للكاكاو  لدى منظّمة بيوديفرسيتي انترناشونال للأبحاث حول التنمية .

وتقول لاليبرتيه في حديث لسي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة إنّ أشجار الكاكاو تنمو في بيئة حارّة ورطبة.

ومع التغيير المناخي، ازدادت حدّة الجفاف في المناطق التي تنمو فيها هذه الأشجار.

وصحيح أنّ الآفات والأمراض تصيب مختلف أنواع المزروعات ولكن زراعة الكاكاو لم تتأقلم على ما يبدو بسرعة مع هذه التغييرات.

باحث يحمل قرون كاكاو مصابة بمرض في مركز الأبحاث حول الزراعة الاستوائيّة في كوستا ريكا/YURI CORTEZ/AFP/Getty Images

باحث يحمل قرون كاكاو مصابة بمرض في مركز الأبحاث حول الزراعة الاستوائيّة في كوستا ريكا/YURI CORTEZ/AFP/Getty Images

وتعزو السبب إلى أنّ زراعة أشجار الكاكاو تتكيّف لثلاثين سنة خلافا لزراعة الحبوب التي يمكن للمزارع تغييرها في حال واجه مشكلات وأن يتكيّف مع ما ينمو جيّدا.

ولا يمكن ذلك مع أشجار الكاكاو إلاّ في حال كانت هنالك برامج وأبحاث تثبت نجاحها والأمر يتطلّب الكثير من الوقت كما تقول الخبيرة الكنديّة.

وقد تكيّف العديد من المنتجين الزراعيّين مع التغيير المناخي وما فرضه من تحدّيات ولكنّ الأمر مختلف بالنسبة لزراعة الكاكاو كما تقول الخبيرة بريجيت لاليبرتيه.

وثمّة العديد من أنواع الكاكاو المزروعة حسب قولها. لكنّ المشكلة الأساسيّة تكمن في أنّ معظم الأنواع موجدة في دول أميركا اللاتينيّة والوسطى فيما الانتاج هو في افريقيا  الغربيّة ويجري بالتالي على أساس قاعدة جينيّة ضيّقة.

وتقول الخبيرة بريجيت لاليبرتيه إنّ تنوّع أشجار الكاكاو محدود في افريقيا الوسطى التي تنتج 70 بالمئة من الكاكاو.

اصناف من الشوكولاته
اصناف من الشوكولاته © Renée Delorme/Tasting Pleasures

ومضاعفات التغيير المناخي حديثة نسبيّا  حسب قولها وثمّة حاجة لدراسة هذه المضاعفات على الجفاف وارتفاع الحرارة وينبغي اختبار التنوّع المحلّي في افريقيا الغربيّة من خلال سيناريوهات مختلفة تقول لاليبرتيه.

وإدخال التنوّع على أشجار الكاكاو يرفع حظوظ حماية الانتاج.

ومن المهمّ إدخال التنوّع إلى مناطق افريقيا الغربيّة وتعزيز الأنواع المحليّة بأخرى من اميركا  الجنوبيّة والوسطى.

وينبغي أن تعمل الدول مع بعضها البعض وأن تتقاسم هذا التنوّع حسب قول الخبيرة الكنديّة بريجيت لاليبرتيه.

وتؤكّد الخبيرة الكنديّة في التنوّع الجيني لأشجار الكاكاو أنّ المشكلة ملحّة ولا بدّ من التعاون بين المزارعين وتجّار الحبوب والمصدّرين وصانعي الشوكولاته .

ولكلّ منهم مسؤوليّته في حماية زراعة الكاكاو وتطويرها وتكييفها مع التغييرات كلّها.

ويبقى من المهمّ أن تستمرّ الجهود لحماية زراعة أشجار الكاكاو وأن  يستمع محبّو الشوكولاته بكلّ الأصناف التي يحبّونها.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/هيئة الاذاعة الكنديّة)

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فئة بيئة وحياة حيوانية، دولي

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