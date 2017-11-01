ندى حموي كيرياكوس تستوطنها زرقة المتوسط وأمواجه البيضاء

أوطان ثلاثة عاشت فيها الفنانة التشكيلية ندى حيدر حموي كيرياكوس، لبنان (مسقط رأسها)، ساحل العاج ومونتريال وفي كل لون وشكل وضربة ريشة عبور إلى تلك المطارح والأمكنة التي تغذي مخيلتها وتحفّزها على الإبداع.

قصة عشق بينها وبين زرقة المتوسط © ندى كيرياكوس

ولعّل البحر الأبيض المتوسط بزرقة مياهه وأمواجه البيضاء، في مدّه دنوٌ وانعتاق وفي جزره أبتعاد وارتحال، وهو في كل الأحوال حلم الفنانة التشكليلية المبدعة ابنة الفنان التشكيلي اللبناني الراحل حيدر حموي، البحر الأبيض المتوسط هو حلمها الوردي الوحيد، فهي تغفو في كل ليلة على انشودة بحّار قديم يحملها إلى ذكريات غافية في وجدانها لتستنبط منها لونا وإشراقة جديدة!

أنا لا أقّص حكايتي فحسب وإنما حكايات كثيرين غيري ممن حلموا بأوطان سامية وعبور إلى الأفضل، هؤلاء الذين يسكنهم حنين دائم إلى ماض جميل تعشش صوره في مخيلتهم فتفيض فيهم بعضا من فرح وكثيرا من ألم وسؤال: لماذا تترك العصافير أعشاشها وتحلّق في فضاءات رحبة جديدة عند كل خريف لتبدأ حكاية جديدة فيها بعض من وجع وكثير من غربة...

ترتقي ندى كيرياكوس في رسوماتها إلى عوالم جميلة ويحاول حاضرها أن يمحو ماضيها أو أن يضع عليه غشاوة، هل لأنها تريد أن تنسى أم لأنها لم تعد تتذكر تماما تفاصيل كثيرة؟

شمس المتوسط، بتوقيع ندى حموي كيرياكوس © ندى كيرياكوس

لوحتان لها بعنوان: "شمس المتوسط " و"الأمواج البيضاء" تشارك بهما حاليا في معرض جماعي بعنوان:" شبكات وتشابك" Lattices and Intrestices ،تنظمه بلدية دولار دي أورمو Dollard Des Ormeaux غرب مونتريال ويشارك فيه نحو 75 رساما تشكيليا ويستمر هذا المعرض الذي افتتح قبل أيام لغاية التاسع عشر من الشهر الجاري تشرين الثاني/نوفمبر.

ملصق المعرض الجماعي لبلدية دولار دي أورمو

حوار استثنائي تستمعون إليه مع الفنانة التشكيلية ندى حموي كيرياكوس التي لا يقلّ حضورها تألقا عن لوحاتها المبدعة: