مشروع قانون الحكومة الليبيرالية بتشريع صناعة الماريجوانا وبيعها واستهلاكها أظهر انقساما كبيرا داخل المجتمع الكندي وبين المكونين الرئيسيين أي الناطقين بالإنكليزية، الذين أيدوا بغالبيتهم تشريعها، والناطقين بالفرنسية، الذين عارضوه
تشريع الماريجوانا في كندا بين معارض و مؤيد
مشروع قانون الحكومة الليبيرالية بتشريع صناعة الماريجوانا وبيعها واستهلاكها أظهر انقساما كبيرا داخل المجتمع الكندي وبين المكونين الرئيسيين أي الناطقين بالإنكليزية، الذين أيدوا بغالبيتهم تشريعها، والناطقين بالفرنسية، الذين عارضوه
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