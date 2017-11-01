تشريع الماريجوانا في كندا بين معارض و مؤيد

مشروع قانون الحكومة الليبيرالية بتشريع صناعة الماريجوانا وبيعها واستهلاكها أظهر انقساما كبيرا داخل المجتمع الكندي وبين المكونين الرئيسيين أي الناطقين بالإنكليزية، الذين أيدوا بغالبيتهم تشريعها، والناطقين بالفرنسية، الذين عارضوه

