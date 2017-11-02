جزيرة الأمير ادوارد: مركز جديد لمساعدة المهاجرين الواصلين حديثا

افتتحت مقاطعة جزيرة الأمير ادوارد في الشرق الكندي المطلّ على الأطلسي مركزا لاستقبال المهاجرين الواصلين حديثا ومساعدتهم في تدبّر شؤونهم.

وجاء افتتاح المركز تزامنا مع الأسبوع الوطني للهجرة الفرنكفونيّة في كندا.

"رأينا أنّنا بحاجة إلى صورة جديدة مميّزة وللترويج لمركز يتيح للمهاجرين الناطقين بالفرنسيّة تلقّى الخدمات. وقرّرنا أن يكون مركز المساعدة للقادمين الجدد قالت جانسانت لومير مديرة تعاونيّة الاندماج الفرنكفوني".

ويقول بيار حجّار إنّ الأمور كانت مختلفة لدى وصوله كمهاجر قبل ستّ سنوات.

ويضيف أنّ ما من أهل لديه هنا بل أصدقاء ولا يمكنه أن يقوم بشيء من دون مساعدة المجتمع.

ونال الشيف بيار حجّار الذي يعمل كطاه في المنطقة الفرنكفونيّة من العاصمة شارلوتاون، جائزة بطل التعدّديّة تقديرا لأدائه المميّز والتزامه في العمل التطوّعي.

ويقدّم المركز الجديد مروحة من الخدمات من بينها مساعدة الواصلين الجدد في العثور على مسكن والإجراءات للحصول على البطاقة الصحيّة والاستعداد لفصل الشتاء وإعداد السيرة الذاتيّة وفق المعايير الكنديّة في إطار بحثهم عن عمل.

وتؤكّد جاسانت لومير أنّ الهجرة الاقتصاديّة ولمّ شمل العائلات هما على القدر نفسه من الأهميّة للابقاء على المهاجرين في المقاطعة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)