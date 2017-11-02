الحرب في سوريا: نداء لحماية الأطفال

"الصور صادمة، المشاهد مروّعة، جرائم قتل شنيعة،حتّى للحروب قوانينها، يجب أن تنتهي الجرائم بحقّ الأطفال".

هذا بعض ممّا ورد في بيان لمنظّمة اليونيسيف التي وجّهت نداء تناشد فيه الجميع حماية الأطفال في سوريّا.

"ما الذي حدث للعالم حتّى أضحى مجرّد الذهاب إلى المدرسة مسألة حياة أو موت يتساءل خيرت كابالاري المدير الاقليمي لمكتب اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

أطفال يلهون في دوما في ريف دمشق © Reuters/Bassam Khabieh

وكانت المنظّمة قد عملت على عادتها على التحقّق من أخبار تتعلّق بمقتل أطفال في هجوم على مدرسة جسرين قُتل فيه 4 أطفال، وآخر على مدرسة مسرايا تسبّب في مقتل 3 أطفال.

جوليات توما الرئيسة الاقليميّة للاتّصالات في منظّمة اليونيسيف للشرق الأوسط وشمال افريقيا © جوليات توما

كما أسفر هجوم على روضة أطفال في المنطقة نفسها عن إصابة 3 أطفال ومعلّمتين كما ورد في تقرير المنظّمة الدوليّة.

ويؤكّد البيان أنّ المدارس ملاذ آمن بحسب القوانين الدوليّة وينبغي حمايتها في كلّ الأوقات.

للمزيد حول الموضوع اجريت مقابلة مع السيّدة جوليات توما المديرة الاقليميّة للاتّصالات في مكتب اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.