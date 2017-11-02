كندا تفتح أبوابها أمام مليون قادم جديد في الأعوام الثلاثة المقبلة

أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الفدرالية أحمد حسين أن أوتاوا سترفع عدد القادمين الجدد إلى كندا بصورة تدريجية ليبلغ نحواً من مليون على امتداد السنوات الثلاث المقبلة، وتحديداً من 300 ألف هذه السنة إلى 340 ألفاً عام 2020. وجاء كلامه في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس في تورونتو.

وهذا يعني أن نسبة القادمين الجدد إلى كندا من أصل إجمالي عدد سكانها سترتفع من 0,8% هذه السنة إلى نحوٍ من 0,9% عام 2020.

ويأتي هذا القرار الكندي في وقت يُسجل فيه انطواء في مجال استقبال المهاجرين في دول أخرى حول العالم بدءاً بالولايات المتحدة حيث ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيض عدد المهاجرين بنسبة النصف. لكن الوزير حسين يعتبر أن بإمكان كندا الاستفادة من هذا المنحى في دول أخرى وجذب أفضل الكفاءات إليها.

وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الكندية أحمد حسين © CBC

وأشار وزير الهجرة إلى أن الشيخوخة المتسارعة للمجتمع الكندي تدفع كندا لاستقبال مزيد من القادمين الجدد من أجل تأمين نمو اقتصادي مُرضٍ.

ويشكل المهاجرون الاقتصاديون النسبة الأكبر من بين القادمين الجدد وستتجاوز نسبتهم 57% في الأعوام الثلاثة المقبلة وفق ما أعلنته الحكومة أمس. ويأتي بعدهم القادمون في إطار لم الشمل العائلي، فاللاجئون وأخيراً من تستقبلهم كندا لدواعٍ إنسانية.

(سي بي سي / راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)

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