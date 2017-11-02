مبيعات السيارات الجديدة في طريقها لتخطي المليونيْن هذا العام

تفيد البيانات الصادرة عن شركة "ديروزييه للاستشارات في قطاع السيارات" (DesRosiers Automotive Consultants) في أونتاريو أن عدد السيارات الجديدة المباعة في كندا خلال العام الحالي هو في طريقه لتجاوز عتبة المليونيْن، لتصبح 2017 السنة الأولى على الإطلاق التي تبلغ فيها مبيعات السيارات الجديدة في كندا هذا المستوى.

وجاء في بيانات "ديروزييه" الصادرة أمس أن 164200 سيارة جديدة بيعت في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أي بزيادة بنسبة 6,3% عن عددها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأصبح بالتالي عدد السيارات الجديدة المباعة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 1,76 مليون سيارة، أي بزيادة 5,6% عن عددها في الفترة نفسها من العام الماضي. وسُجلت أرقام بيع قياسية في كل واحد من الأشهر العشرة الأولى من 2017 باستثناء نيسان (أبريل).

صالة عرض سيارات في مدينة لافال في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © CP / Ryan Remiorz

وحل الفرع الكندي لـ"جنرال موتورز" أولاً من حيث عدد السيارات الجديدة المباعة في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، إذ باع 26847 سيارة، أي بزيادة 26,5% عمّا باعه في الشهر نفسه من العام الفائت.

وحل الفرع الكندي لـ"فورد" ثانياً بـ21068 سيارة جديدة مباعة، ما يمثل تراجعاً بنسبة 2% عمّا باعه في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

(وكالة الصحافة الكندية)