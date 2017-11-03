اوتاوا: مجلس الشيوخ قد يرجئ موعد تشريع الماريجوانا

دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي الحكومة إلى تمديد الموعد الذي حدّدته مطلع شهر تمّوز يوليو 2018 لتشريع استلاك الماريجوانا.

ورأى السناتور المستقلّ أندريه برات أنّ "المهلة مصطنعة" في حين استبعد نظيره عن حزب المحافظين كلود كارينان أن يكون مجلس الشيوخ حاضرا للتصويت على مشروع القانون في المهلة المحدّدة.

ولم يستبعد السناتور برات أن يقترح مجلس الشيوخ تعديلا لتأجيل المهلة بما يتيح أمام الشرطة وحكومات المقاطعات استكمال الاستعدادات التي يتطلّبها تشريع الماريجوانا.

وعبّر العديد من أعضاء اللمجلس الذين تحدّث إليهم راديو كندا عن رغبتهم في البحث مليّا في مسألة تشريع الماريجوانا بكافّة جوانبها.

عضو مجلس الشيوخ الكندي اندريه برات © Radio-Canada

وأشارت عضو مجلس الشيوخ شانتال بتيكلير إلى عدد من علامات الاستفهام حول مضاعفات الماريجوانا المحتملة على الشباب وعلى الصحّة العقليّة والنفسيّة.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ اتّحاد الأطبّاء الكنديّين أوصى بتحديد السنّ القانونيّة لشراء الماريجوانا في الحادية والعشرين من العمر، في حين يحدّدها مشروع القانون في الثامنة عشرة من العمر.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)