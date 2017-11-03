بريتيش كولومبيا: فصل الشتاء يطلّ باكرا ومعه الثلوج

تراجعت درجات الحرارة في بريتيش كولومبيا يومي الخميس والجمعة متأثّرة بجبهة باردة حملت معها الثلوج إلى كوكويهالا وويستلر.

وتقول اليسا شاربونو عالمة الأرصاد الجويّة في وزارة البيئة الكنديّة إنّ الثلوج مبكّرة نسبيّا هذه السنة في تلك المنطقة وتأتي عادة في وقت متأخّر من تشرين الثاني نوفمبر.

ونشرت وزارة البيئة تحذيرا من الطقس في المقاطعة بما في ذلك منطقة فانكوفر الكبرى.

مدينة ويسلر في مقاطعة بريتيش كولومبيا © Caroline Morneau, Radio-Canada

وتوقّعت شاربونو مزيجا من الأمطار والثلوج على المرتفعات في منطقة فانكوفر الكبرى.

وتوقّعت وزارة البيئة أن تنهمر الثلوج في عدد من مناطق بريتيش كولومبيا وأن تتراوح من 20 إلى 30 سنتيمترا على الطريق السريع كوكيهالا وأن تبلغ 15 سنتيمترا في ويستلر.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)