بريتيش كولومبيا: تكثيف جهود التصدّي للادمان في الأولويّات

تعاني بعض المدن والمقاطعات الكنديّة من أزمة الفانتانيل وأشباه الأفيونيّات وتكثّف السلطات جهودها لمواجهتها وإيجاد الحلول لها.

وقبل نحو أسبوع، كشفت شرطة مدينة ابوتسفورد في مقاطعة بريتيش كولومبيا عن خمس حالات وفاة وقعت خلال تسع ساعات بسبب جرعات مفرطة من المخدّرات.

والأزمة ليست محصورة في بريتيش كولومبيا وتعاني منها مدن في البرتا واونتاريو وبصورة أقلّ نسبيّا في كيبيك.

وقالت شرطة ابوتسفورد إنّ العاملين على الخطّ الأوّل يواجهون العديد من الحالات الصعبة ولكنّ خمس حالات وفاة دفعة واحدة أمر مؤثّر للغاية.

وأكّدت جودي دارسي وزيرة الصحّة العقليّة والادمان في بريتيش كولومبيا أنّه من غير المقبول أن يستمرّ الوضع على ما هو عليه، ووفاة خمسة أشخاص في غضون ساعات أمر محزن للغاية.

وقد كثّفت حكومة المقاطعة جهودها لاحتواء المشكلة ورصدت 322 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوفير أماكن أكثر أمنا للمدمنين وتوفير مادّة نالوكسون ، ترياق المخدّرات بصورة أسهل وبهدف إنقاذ الارواح.

كما أكّدت أنّ الحكومة تعكف على توفير خيارات في العلاج وتجنّب أن يعود المدمن الذي جرت معالجته إلى الشارع كما يحدث غالبا.

كما تعمل الحكومة على إيجاد الحلول لمشكلة التشرّد كما قالت الوزيرة جودي دارسي مشيرة إلى أنّ العديد من المشرّدين يعانون من مشاكل عقليّة ومن الادمان.

وأكّدت حرص حكومة بريتيش كولومبيا على تعزيز الحصول على وصفة طبيّة لشراء مسكّن هيدرومورفين المسكّن للآلام ليتجنّب الناس استخدام مخدّرات سامّة تتسبّب في حالات الوفاة التي نعاينها قالت وزيرة الصحّة العقليّة والادمان في بريتيش كولومبيا جودي دارسي.

كما أنّ الشرطة فتحت تحقيقا في حالات الوفيات الخمس في ابوتسفورد التي يُشتبه بأنّها ناجمة عن جرعات مفرطة.

والتحقيق يتطلّب بعض الوقت ريثما تجري الشرطة الاختبارات حول السموم ولمعرفة ما إذا كان الفانتانيل او الكارفانتانيل هو السبب الذي أدّى إلى حالات الوفاة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)