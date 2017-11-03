تتوّيج آخر لرائد المسرح الكندي الفرنسي ميشال ترامبليه

تلقى رائد الأدب المسرحي الكندي الفرنسي وعرّابه ميشال ترامبليه Michel Tremblay جائزة جيل-كوربييل Gilles-Corbeil عن مجموع أعماله الأدبية،وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار.

هذه الجائزة التي تمنحها مؤسسة اميل- نيليغان Emile-Nelligan تعتبر بمثابة نوبل الآداب في الأدب الكندي-الفرنسي.

وقال الأديب الكندي ليلة تسلّمه الجائزة في المكتبة الوطنية الكبرى مطلع الاسبوع بأنه يمنحها إلى شخصيات مسرحياته ومؤلفاته الذين سرد فصولا من حكاياتهم على الورق ويربو عددهم على الثلاثة آلاف شخص!

على مدى أكثر من خمسين عاما، سردت حياة العائلة الكندية الفرنسية من مقاطعة كيبيك ، المونتريالية على وجه التحديد، وقصّ مسرحي سيرة حياتهم طيلة مائة عام بين عامي 1913 و2016.

على مدار السنوات قتلت شخصياتي وأحييتهم، جعلتهم يشيخون ومن ثم أعدت إليهم شبابهم...وأنا اليوم أريد أن أتقاسم معهم جميعا هذا الشرف والتكريم الرفيع الذي يمنح لي...

ولعلّكم اليوم تحتفلون بهم عبري أنا وعبر ما قلت ووصفت فيهم، إنكم تعرفونهم هم، هؤلاء المجّردون من الألقاب والرتب أهل كيبيك موطني!