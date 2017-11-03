الطالبة المهاجرة في جامعة دالهاوزي “ضحية للتمييز والعنصرية”

أكدّ تجمع الطلاب في جامعة دالهاوزي في مدينة هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفاسكوشا في الشرق الكندي بأن الطالبات اللواتي ينتمين إلى الأقلّيات المرئية يتعرّضن للإساءة باستمرار من دون أن تتخذ إدارة الجامعة أي موقف للحد من هذا الأمر.

وقد نشر التجمع أمس بيانا طلب فيه من إدارة الجامعة تقديم اعتذاراتها لطالبتين كانتا خضعتا لتدابير بيروقراطية مع تلميحات عن العنصرية والسياسات الاستعمارية والمؤسساتية.

وكانت الطالبة ماسوما خان Masuma Khan قد هُدّدت بعقوبات بعدما نشرت نصا حول "هشاشة البيض في مواقع التواصل الاجتماعي" على حدّ تعبيرها.

الطالبة ماسوما خان © هيئة الإذاعة الكندية

والطالبة الثانية هي كاتي جورج-جيم Kati George-Jim وهي ناشطة من سكان الأمم الأوائل في كندا، نددت هي الأخرى بالتمييز العنصري داخل الحرم الجامعي، ما وصفته بأنه إسكات لأصوات الطلاب المتحدرين من الشعوب الأوائل.

ويطالب التجمع الطلابي في بيانه بفتح تحقيق مستقل حول الإجراءات التأديبية التي أتخذت بحق الطالبة ماسوما خان وجاء في نص البيان: