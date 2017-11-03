محبوب العرب يعقوب شاهين
Photo Credit: موقع يعقوب شاهين

زّف الكنديون العرب محبوبهم يعقوب شاهين بأهازيج الفرح والغار

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الجمعة 3 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أمل محبوب العرب الفنان المتوّج في النسخة الرابعة لبرنامج آرا آيدول على شاشة ال أم بي سي ابن بيت لحم يعقوب شاهين في أن يكون "وجه كندا فال خير عليه" سيما وأن باكورته الغنائية أطلقت في العالم العربي في الوقت الذي كان فيه هو على الأرضي الكندية يحيي حفلاته في إطار أول جولة حملته إلى أميركا الشمالية.

حفلتان أحياهما النجم الفلسطيني مؤخرا في بلاد القيقب، واحدة في مونتريال والثانية في تورنتو وقد تزامنتا مع إطلاقه لأغنية الإفرادية الأولى بعنوان "شو الفكرة" وكان المغني الشاب منشغلا بالمقابلات واللقاءات الإعلامية مع الشرق الأوسط لمواكبة عمله الجديد الذي حقق في الأيام العشرة الأولى لنشره على يوتيوب أكثر من عشرة ملايين و200 ألف مشاهدة وعلّق يعقوب شاهين على هذا النجاح بأنه لكندا وأهلها يد فيه لأن محبتهم غمرته وكان قدومه إلى بلادنا قدوم السعد كما قال.

لمست مدى الفرح الذي تدخله الأغنية إلى قلوب الناس في الاغتراب وقد وصلني إحساسهم وتفاعلهم ولهفتهم للتواصل من أبناء الأوطان الأصلية.

ويعود ضيفي الشاب الذي لم يكمل ربيعه الثالث والعشرين إلى لحظات التتويج في برنامج آراب آيدول وكيف زفّه أهل فلسطين بالرياحين والأهازيج والفخر مكللين جبينه بالغار حين عاد نجما متربعا على عرش الأغنية العربية بعد مشاركته في أشهر البرامج الغنائية في العالم والذي تقدمه قناة ال أم بي سي الفضائية بنسخته العربية.

نحن أبناء فلسطين بأمّس الحاجة إلى الفرح، نتوق إلى تحقيق الانتصارات والفوز لنطمئن أنفسنا بأننا قادرون على الربح والنجاح والانتصار في مطرح معين...ولعل الفوز والربح والوصول إلى تحقيق أحد أحلامنا شعور جميل جدا لا يدانيه شعور آخر في هذه الحياة.

وأكد محدثي على حاجته الدائمة إلى محبة الناس ودعمهم له واعدا جمهوره بالاستمرار بالتحليق بالصوت ليوّفر لهم دوما الفرح الأسمى.

تاليا تستمعون إلى الحوار الذي أجريته معه يتخلّله أغنيته الجديدة "شو الفكرة".

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فئة ثقافة وفنون

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