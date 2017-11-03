صورة لقرية حضر مأخوذة اليوم من قرية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا.

صورة لقرية حضر مأخوذة اليوم من قرية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا.
Photo Credit: علاء الفقير / رويترز

سوريا: ما دوافع إسرائيل لعرض الحماية على سكان حضر الدروز؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 3 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أبدى الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره اليوم استعداده لحماية قرية حضر في جنوب سوريا التي يسكنها الدروز. وصدر البيان عقب هجوم انتحاري قرب القرية الواقعة في ريف القنيطرة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجراح. واتهمت وسائل إعلام رسمية سورية "جبهة النصرة" بالوقوف خلف الهجوم.

كما شنت مجموعات مسلحة هجوماً اليوم على مواقع لقوات حكومية سورية قرب حضر.

وفي غضون ذلك، اندفع السكان الدروز في بلدة مجدل شمس الواقعة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان عبر السياج الأمني الواقع على خط فك الاشتباك لمساعدة أهالي حضر. وأغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة فيما بعد لمنع عمليات العبور تلك.

جنود إسرائيليون في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السورية (أرشيف)
جنود إسرائيليون في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السورية (أرشيف) © Baz Ratner / Reuters

واتهم زعماء دروز في لبنان إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم على حضر، من بينهم وليد جنبلاط وطلال أرسلان. فقال جنبلاط الذي يرأس الحزب الاشتراكي في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "يا لها من لعبة إسرائيلية خبيثة بفتح السياج الفاصل مع سوريا وتسهيل مهمة مجموعات مسلحة سورية لمهاجمة قرية حضر وأهاليها".

تناولتُ هذه التطورات في حديث مع رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال الأستاذ عماد الظواهرة.

(رويترز / بي بي سي / النهار)

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