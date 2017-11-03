عامل لحام في مصنع في مدينة شاوينيغان في مقاطعة كيبيك (أرشيف).

عامل لحام في مصنع في مدينة شاوينيغان في مقاطعة كيبيك (أرشيف).
Photo Credit: راديو كندا

كندا: ارتفاع معدل البطالة بـ0,1 نقطة مئوية إلى 6,3%

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 3 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أوجدت سوق العمل الكندية 35300 وظيفة جديدة في محصلة صافية في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت وارتفع معدل البطالة بـ0,1 نقطة مئوية ليبلغ 6,3% وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن توجد سوق العمل نحواً من 15 ألف وظيفة فقط.

وبالرغم من ارتفاعه الطفيف لا يزال معدل البطالة متدنياً، فمعدل البطالة المسجل في أيلول (سبتمبر)، والذي كان أدنى بـ0,1 نقطة مئوية فقط من معدلها الشهر الفائت، هو أدنى مستوى لمعدل البطالة في كندا منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.

وما يزيد من إيجابية البيانات الصادرة اليوم هو أن سوق العمل أوجدت الشهر الفائت 88700 وظيفة بدوام كامل فيما فقدت 56400 وظيفة بدوام جزئي.

وإذا أضيف هذا العدد من الوظائف بدوام كامل إلى الـ112 ألف وظيفة بدوام كامل في أيلول (سبتمبر)، نحصل على أعلى عدد من هذه الوظائف في فترة شهريْن متتالييْن في كندا منذ أن أبصرت إحصائيات سوق العمل النور، كما أشار اليوم دوغ بورتر، كبير خبراء الاقتصاد في "بنك مونتريال" (BMO)، أحد المصارف الكندية الستة الكبرى.

مصنع
مصنع "جنرال موتورز" للسيارات في مدينة أوشاوا في مقاطعة أونتاريو (أرشيف). © CP/Adrian Wyld

وعلى صعيد قطاعات العمل أوجد قطاع البناء 18400 وظيفة في محصلة صافية الشهر الفائت، كما أوجد قطاع الإعلام والثقافة والترفيه 15300 وظيفة فيما فقد قطاعا تجارة الجملة وتجارة التجزئة 35900 وظيفة. وتم إيجاد 21400 وظيفة في فئة "خدمات أخرى".

وعلى صعيد المقاطعات أوجدت سوق العمل في كيبيك العدد الأكبر من الوظائف الشهر الفائت: 18300 وظيفة في محصلة صافية، هي الفارق بين 33000 وظيفة إضافية بدوام كامل وخسارة 14700 وظيفة بدوام جزئي.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)

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