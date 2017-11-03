أسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 78,35 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,36 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,67 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون قد ارتفع بنسبة 0,86% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 2,12% الأسبوع الفائت و0,9% الأسبوع الذي قبله.

وجاء ارتفاع العملة الكندية اليوم مدفوعاً بصورة رئيسية ببيانات العمل التي أفادت أن الاقتصاد الوطني أوجد الشهر الفائت 35300 وظيفة جديدة في محصلة صافية، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يوجد نحواً من 15 ألف وظيفة فقط. وهذه المحصلة هي وظائف بدوام كامل، إذ أوجدت سوق العمل 88700 وظيفة بدوام كامل وفقدت 53400 وظيفة بدوام جزئي.

وفي بورصة تورونتو أغلق اليوم المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) على 16020,16 نقطة، بارتفاع 5,17 نقاط عن مستوى إغلاقه أمس و66,65 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت. وشكل ارتفاع أسهم شركات الطاقة القاطرة الرئيسية لهذا الارتفاع.

وهذا ثامن أسبوع ارتفاع على التوالي لبورصة تورونتو، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0,42% هذا الأسبوع و6,91% منذ إغلاق يوم الجمعة 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.

وتجاوز المؤشر المركّب في كبرى البورصات الكندية عتبة الـ16000 نقطة يوم الاثنين للمرة الأولى في تاريخه.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل على 55,64 دولاراً أميركياً، بارتفاع 1,10 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و1,74 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، مرتفعاً بالتالي بنسبة 3,23% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 3,97% الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)