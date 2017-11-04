انستغرام:تحديث مهم للمستخدمين الناطقين باللغة العربية

أصدر تطبيق انستغرام تحديثا مهما للمستخدمين الناطقين باللغة العربية. فقد أصبحت منصة الانستغرام المعروفة لدى الشبان بالخصوص تدعم اللغة العربية.

ويمكن للمستخدم بفضل هذه الإضافة بالتدوين باللغة العربية بصفة عادية بدون الحاجة الى الكتابة من الشمال الى اليمين.

ولتغيير اللغات المعتمدة في منصة الانستغرام، يجب على التوالي الذهاب إلى قائمة الإعدادات

Settings

، ثم النقر على الملف الشخصي

Profil

، ثم اضف اللغة العربية وانقر على زرّ الموافقة لتجعلها اللغة المعتمدة في انستغرام.

ويسعى موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه فيسبوك من خلال هذا التحديث الى دعم تواجده في العالم العربي. و قد بلغ عدد مستخدمي الانستغرام “الفاعلين والناشطين”في العالم العربي 7،1 مليون مستخدم.

زبير الجازي