فاليري بلانت رئيسة بلديّة مونتريال تتحدّث بعد فوزها في الانتخابات

فاليري بلانت رئيسة بلديّة مونتريال تتحدّث بعد فوزها في الانتخابات
Photo Credit: Graham Hughes/PC

الانتخابات البلديّة في كيبيك: نجاحات واخفاقات

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 6 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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جرت أمس الأحد في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر الانتخابات البلديّة في كيبيك لاختيار رؤساء البلديّات وأعضاء المجالس البلديّة في مختلف أنحاء المقاطعة.

وحملت النتائج مفاجآت سارّة للبعض ومريرة للبعض الآخر.

ففي مدينة كيبيك العاصمة، جدّد الناخبون ثقتهم بالعمدة ريجيس لابوم لولاية رابعة على رأس المجلس البلدي.

وفي مونتريال، فاز حزب مشروع مونتريال الذي ترأسه فاليري بلانت بأغلبيّة 34 مقعدا لتصبح بلانت أوّل سيّدة تترأس بلديّة للمدينة التي تحتفل هذه السنة بالعيد ال375 لتأسيسها.

عمدة كيبيك ريجيس لابوم فاز بولاية رابعة على رأس المجلس البلدي/ Radio-Canada/Alice Chiche

عمدة كيبيك ريجيس لابوم فاز بولاية رابعة على رأس المجلس البلدي/ Radio-Canada/Alice Chiche

ومُني  حزب العمدة دوني كودير بخسارة مريرة وأعلن كودير في كلمة ألقاها بعد إعلان النتائج اعتزال العمل السياسي على المستوى البلدي.

وهنّأ كودير منافسته وأكّد أنّه سيوفّر المساعدة اللازمة لفاليري بلانت لكي تجري المرحلة الانتقاليّة بسلاسة.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت في مونتريال نحوا من 32 بالمئة من مجموع الناخبين.

وفي مدينة لافال ، جدّد الناخبون ثقتهم بالعمدة الخارج مارك دوميرس ومنحوه تفويضا لولاية ثانية في المدينة الواقعة إلى شمال مونتريال.

ومن بين النتائج التي لفتت الانتباه، فوز عدّة سيّدات برئاسة البلديّة في بعض المدن ومن بينها ساغني ولونغاي وبروسار وروان نوراندا وريفيير دو لو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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