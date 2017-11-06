كندا: بعد أوراق بنما، وكالة الدخل تحقّق في “بنما بارادايس” للملاذات الضريبيّة

تعتزم وكالة الدخل الكنديّة التدقيق في الأنشطة الماليّة لبعض الكنديّين والشركات الكنديّة والمؤسّسات وشركات تراست في الخارج على ضوء وثائق جديدة كشف عنها اتّحاد صحفيّي الاستقصاء تحت اسم "بنما بارادايس "حسبما أفاد به جون باور الناطق باسم وزيرة الدخل الكنديّة ديان لوبوتييه.

ووردت أسماء 2700 كندي و560 شركة و14 شركة تراست والاتّحاد الوطني للهوكي في وثائق تخصّ مكتب المحاماة أبل باي المتخصّص في إنشاء شركات في ملاذات ضريبيّة وحصلت عليها صحيفة "زود دويتشيه تسايتونغ" الألمانيّة.

ومن بين الكنديّين الواردة أسماؤهم في وثائق مشتركة حصل عليها راديو كندا وسي بي سي وصحيفة تورونتو ستار رؤساء الحكومة السابقون برايان مالروني وبول مارتان وجان كريتيان، فضلا عن صاحب الأعمال ستيفن برونفمان كبير مسؤولي التمويل في الحزب الليبرالي الحاكم في كندا.

ولم يصدر بعد أيّ تعليق عن رئيس الحكومة جوستان ترودو، واكتفى الناطق باسم الحزب برادن كيلي بالقول إنّ برونفمان عمل كمتطوّع وليست له أيّ علاقة بقرارات الحزب.

ووردت في وثائق تخصّ ابل باي أسماء كنديّن غير معروفين من بينهم أطبّاء ومهندسون وعلماء جيولوجيا وكتّاب وأميرال متقاعد يعمل معظمهم كمسؤولين في شركات أو يستفيدون من شركات تراست.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)