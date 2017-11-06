أونتاريو: وكالة جديدة للخدمات الصحية في المنزل

أعلنت حكومة أونتاريو في بيان مقتضب إنشاء وكالة محلية، تابعة للمقاطعة ، لتقديم الخدمات الصحية في المنازل ، دون استشارة العاملين في قطاع الصحة في المقاطعة.

وتعتزم الحكومة تقديم هذه الخدمات الصحية لمن بحاجة إلى أكثر من أربع عشرة ساعة أسبوعيا من الرقابة الطبية في منزله . وتؤكد الحكومة أن هذه الخدمات ستستفيد منها كافة مناطق المقاطعة مع حلول العام 2021.

وأوضح مكتب وزير الصحة إيريك هوسكينز أن هدف الوكالة الجديدة تقديم المزيد من الخيارات للمرضى في مجال اختيار المعالج الذي سيقدم لهم الخدمات الصحية وأن يكونوا أكثر اطمئنانا ورضى عن الخدمات التي يتلقونها.

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ويخشى العاملون في قطاع الصحة أن تكون هذه الوكالة المرحلة الأولى لهيمنة الحكومة على قطاع الطبابة المنزلية المنوطة حاليا بالقطاع الخاص.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية