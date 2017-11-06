تورونتو : الشرطة تحث المشاة على مضاعفة الحذر

حثت شرطة مدينة تورونتو سائقي السيارات والمشاة على مضاعفة الحذر للحؤول دون وقوع حوادث سير لكون تشرين الثاني – نوفمبر، هو الشهر الذي يقع فيه أكبر عدد من حوادث السير التي

سيارة شرطة © Michel Bolduc/Radio-Canada

تصيب المشاة، جراء تغيير الساعة نهاية الأسبوع الفائت، بحيث يكون النور ساطعا في الصباح ومظلما عند العودة بعد الظهر إلى المنزل.

وفي إطار حملة التوعية التي تنظمها الشرطة أنشأت مركزا للإعلام في محطة يونيون للقطارات.

وقال الناطق بلسان الشرطة " قبل عبور الشوارع، أنظروا مرتين لا مرة واحدة واعبروا الطريق المخصصة لمرور المشاة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية