الانتخابات البلديّة: قراءة في خسارة عمدة مونتريال دوني كودير

كيبيك كانت على موعد يوم أمس الأحد مع الانتخابات البلديّة، وتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في يوم رماديّ ماطر لاختيار رؤساء بلديّاتهم وأعضاء المجالس البلديّة في مختلف أنحاء المقاطعة.

ولم تكن النتائج على قدر أمنيات البعض وتوقّعاتهم، وفاقت توقّعات البعض الآخر وآمالهم.

وتميّزت الانتخابات هذه المرّة بفوز عدد كبير من السيّدات بمنصب رئيسة بلديّة، علما أنّ عدد النساء مرتفع بالاجمال في المجالس البلديّة.

ومن بين الفائزات الكنديّة المصريّة الأصل دورين أسعد التي أصبحت رئيسة بلديّة بروسار الواقعة إلى جنوب مونتريال، وسيلفي فينييه في مدينة ريفيير دو لو وجوزيه نيرون في ساغني وسواهنّ.

كما فاز عدد من المرشّحين من أصول عربيّة لعضويّة المجالس البلديّة من بينهم عارف سالم عن بلديّة سان لوران وجوزف دورا عن بلديّة مون روايال Mont Royal وكلّ من ألين ديب وراي خليل وساندرا الحلو عن مدينة لافال.

وفي مدينة مونتريال، كانت الحملة الانتخابيّة مميّزة وكذلك نتائجها التي فاجأت الكثير من المواطنين والمحلّلين في آن معا.

دوني كودير وفاليري بلانت خلال حملة الانتخابات البلديّة في مونتريال © Radio-Canada

فقد فازت مرشّحة مشروع مونتريال فاليري بلانت بمنصب العمدة لتصبح أوّل سيّدة تتولّى هذا المنصب في المدينة التي تحتفل هذه السنة بذكرى مرور 375 سنة على تأسيسها.

ولم يكن الفوز مفاجئا بحدّ ذاته نظرا لكفاءات المرشّحة، بل لأنّها لم تكن وجها معروفا كثيرا مع بداية الحملة الانتخابيّة، وفازت على السياسي المخضرم والنائب والوزير السابق عن الحزب الليبرالي الكندي في اوتاوا دوني كودير.

وقد وظّف كودير خبرته السياسيّة في عمله كعمدة مونتريال بعد انتخابه عام 2013 على رأس المجلس البلدي.

و كان أداؤه على رأس المجلس البلدي مميّزا بحسب الكثير من المحلّلين الذين أثنوا على مبادراته لإعادة ثقة أبناء مونتريال بالمجلس البلدي بعد فضيحة الرشاوى والفساد التي طالت قطاع صناعة البناء.

لكنّ الأولويّات اختلفت ربّما بينه وبين أبناء مونتريال على أكثر من صعيد بما فيها تاييده لفكرة عودة فريق رياضة البيسبول إلى مونتريال التي لم تلق تجاوبا كبيرا من أبناء المدينة.

هذا فضلا عن سباق سيّارات الفورمولا واحد الذي اثار استياء العديد من المواطنين ولا سيّما أبناء الأحياء السكنيّة والتجّار في المنطقة التي اجتازها مسار السباق.

وأكّد كودير في كلمة ألقاها بعد إعلان النتائج عزمه اعتزال العمل السياسي على المستوى البلدي، وأعرب عن اعنزازه بأداء فريق عمله الذي وضع مونتريال على خريطة المدن الكبيرة كما قال.

وهنّأ كودير منافسته فاليري بلانت وتمنّى لها التوفيق وأكّد أنّه سيتعاون معها لتسير المرحلة الانتقاليّة بهدوء وسلاسة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)