المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي متحدثاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المقر الرئيسي لحزب "الدستور" في القاهرة والذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي متحدثاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المقر الرئيسي لحزب "الدستور" في القاهرة والذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
Photo Credit: محمد عبد الغني / رويترز

قراءة في إعلان الناشط الحقوقي المصري خالد علي ترشحه للانتخابات الرئاسية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 6 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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الأمين العام لـ
الأمين العام لـ"المجلس الثوري المصري" محمد شريف كامل © Facebook / Mohamed Sherif Kamel

أعلن اليوم المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي أنه "قرر البدء بتشكيل حملة من أجل خوض انتخابات رئاسة الجمهورية" المقرر إجراؤها في آذار (مارس) 2018.

وأضاف الناشط اليساري البالغ من العمر 45 عاماً في مؤتمر صحفي في القاهرة أنه يعتزم إنهاء "التقشف وإعادةَ توزيع الثروة ومكافحةَ الإرهاب بدون التنازل عن الحرية".

وخالد علي هو أول شخص يعلن ترشحه بصورة رسمية للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قد ألمح إلى أنه سيترشح لولاية ثانية.

لكنّ ترشح علي لخلافة السيسي غير مضمون، فالسلطات المصرية قد تمنعه من خوض الانتخابات إذا ما خسر الاستئناف الذي تقدّم به لنقض حكم بالسجن ثلاثة أشهر بعد اتهامه بخدش الحياء العام. وكان علي قد نفى التهمة المنسوبة إليه مؤكداً أن دوافعها سياسية.

يُذكر أن علي كان قد تصدى أمام المحاكم المصرية لاتفاق ترسيم الحدود بين بلده والمملكة السعودية والذي نُقلت بموجبه تبعيةُ جزيرتيْ تيران وصنافير للسعودية.
حاورتُ الناشط الكندي المصري المهندس محمد شريف كامل، الأمينَ العام لـ"المجلس الثوري المصري" في كندا والعضو المؤسس في "تحالف الكنديين المصريين من أجل الديمقراطية"، حول إعلان خالد علي خوض الانتخابات الرئاسية المصرية.

(أ ف ب / بي بي سي)

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