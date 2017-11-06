رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو.
Photo Credit: CP / Justin Tang

مجزرة تكساس: ترودو يؤكد على تضامن كندا مع الولايات المتحدة

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 6 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وصف رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو الهجوم المسلح الذي أودى أمس بحياة 26 شخصاً وأصاب 20 آخرين بجراح داخل كنيسة في ولاية تكساس الأميركية بأنه "عمل عنف مرعب وجنوني".

وأضاف ترودو في بيان أصدره الليلة الماضية أنه "أمر فظيع أن يكون هذا الهجوم قد وقع في مكان للعبادة حيث كان ينبغي بالمؤمنين أن يشعروا بالأمان".

وأعلن ترودو أن "كندا تتضامن مع الولايات المتحدة بوجه هذه المحنة".

الكنيسة التابعة للكنيسة المعمدانية الأولى في قرية ساذرلاند سبرينغ حيث وقع الهجوم الدامي أمس
الكنيسة التابعة للكنيسة المعمدانية الأولى في قرية ساذرلاند سبرينغ حيث وقع الهجوم الدامي أمس © AP/Nick Wagner

وهذا الهجوم هو الأكثر دمويةً في تاريخ ولاية تكساس واستهدف المؤمنين داخل كنيسة تابعة للكنيسة المعمدانية الأولى في قرية ساذرلاند سبرينغ التي تعد نحواً من 400 نسمة.

وأفادت السلطات في ولاية تكساس أن منفذ الهجوم شاب من العرق الأبيض يبلغ السادسة والعشرين من عمره وأن أعمار ضحاياه تراوحت بين سنة ونصف و77 سنة.

(وكالة الصحافة الكندية / أ ب)

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