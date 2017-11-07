المغنّي البريطاني ستينغ يغنّي في حفل تكريم ليونارد كوهين في مونتريال

المغنّي البريطاني ستينغ يغنّي في حفل تكريم ليونارد كوهين في مونتريال
Photo Credit: Claude Dufresne

مونتريال: حفل تكريمي لليونارد كوهين في الذكرى الأولى على رحيله

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 7 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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شارك عدد من كبار الفنّانين من كندا وحول العالم في حفل تكريمي جرى الليلة الماضية في مركز بيل في مدينة مونتريال تكريما للفنّان الكندي العالمي الشاعر والمغنّي  ليونارد كوهين في الذكرى الأولى على وفاته.

وغصّت خشبة المسرح بعشرات الموسيقيّين وكبار الفنّانين ومن بينهم آدم كوهين وفايست وكي دي لانغ وكورتني لاف وستينغ وداميان رايس وسواهم.

"برج الأغنية" عنوان سهرة تميّزت بحسّ فنّي رقيق غنّى فيها ستينغ ثلاث من أغنيات ليونارد كوهين.

كما غنّى آدم كوهين نجل ليونارد كوهين أغنية So long Marianne بصوت رقيق شابه إلى حدّ بعيد صوت والده.

الفنّانة الكنديّة كي دي لانغ تؤدّي أغنية هللويا في حفل تكريم ليونارد كوهين/Claude Dufresne

الفنّانة الكنديّة كي دي لانغ تؤدّي أغنية هللويا في حفل تكريم ليونارد كوهين/Claude Dufresne

و تلا آدم كوهين مقاطع من رسالة كتبها والده قبل وفاته إلى ملهمته ماريان ايلين.

واثارت كي دي لانغ مشاعر الحضور عندما أدّت أغنية "هللويا" الشهيرة بصوتها المخملي الجميل.

ليلة مميّزة وعرض مميّز وديكور أنيق وعروض فيديو رافقت الأغنيات، اعادت ذكرى ليونارد كوهين إلى قلوب محبّيه والمشاهدين الذين غصّ بهم مسرح بيل في مونتريال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة ثقافة وفنون

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