البرتا: الجهود مستمرّة لمواجهة أزمة الفانتانيل

وجّهت شرطة كالغاري اتّهامات بحيازة مطبعة للمضغوطات والأقراص Comprimés في إطار جهودها لاحتواء أزمة مخدّر الفانتانيل وبيعه بصورة غير شرعيّة.

ووجّهت التهمة إلى رجل وامرأة بعد أن عثرت بحوزتهما على 100 قرص من الفانتانيل و58 ألف دولار كندي مزوّر ومسدّس نصف آلي.

وهذه هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها توجيه تهم منذ أن دخل القانون الذي يحظر حيازة مطابع للأقراص بصورة غير مشروعة حيّز التطبيق في المقاطعة.

أقراص فانتانيل © RCMP/ الشرطة الفدراليّة الكنديّة

وصادرت الشرطة من المتّهمين مطبعة للأقراص وتجهيزات أخرى مستخدمة لإنتاج الفانتانيل في المختبرات كما ذكر مارك هاتشيت من شرطة كالغاري.

والمطبعة المصادرة قادرة على انتاج 12 ألف حبّة فانتانيل في اليوم.

"لا نعرف ما هو في داخل هذه الأقراض، وهذا ما يجعلها خطيرة. وأمكننا تجنّب وفيات بفضل مصادرتها قال الشرطي مارك هاتشيت".

ويتيح القانون الجديد للصيادلة ولأصحاب الرخص دون سواهم حيازة مطابع للأقراص.

ويواجه المتّهمان 59 تهمة من بينها تهمة حيازة أسلحة ناريّة والاتّجار بالمخدّرات والتزوير وحيازة آلة لانتاج الاقراص.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)