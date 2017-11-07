لقاء في مركز النساء المهاجرات الشابات

لقاء في مركز النساء المهاجرات الشابات
Photo Credit: CEJFI

مركز تأطير النساء الشابات المهاجرات: من أجل اندماج أفضل في المجتمع الكندي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 7 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يواجه المهاجر الواصل حديثا إلى كندا تحدّيات عديدة على أكثر من صعيد للتأقلم مع مجتمعه الجديد.

ويجد في المقابل مروحة واسعة من الجمعيّات والهيئات التي تُعنى بتقديم الدعم له وتوجيهه في خطواته الأولى، وتعريفه بخصوصيّات المجتمع الكندي وعاداته التي تتختلف في بعض الأحيان عمّا ألفه في الوطن الأم.

مركز تأطير النساء الشابات المهاجرات واحد من بين الهيئات والمؤسّسات التي تعمل على مساعدة اللاجئين.

وما يميّز المركز عن سواه ربّما هو اهتمامه بالمرأة المهاجرة الشابّة ما بين الثانية عشرة والخامسة والثلاثين من العمر.

مركز تأطير النساء المهاجرات الشابات يعمل على التقارب الثقافي في المجتمع الكيبيكي
مركز تأطير النساء المهاجرات الشابات يعمل على التقارب الثقافي في المجتمع الكيبيكي © CEJFI

ويعمل المركز على تعريفها بالمجتمع المضيف وتوعيتها على حقوقها ومرافقتها في مواجهة تحدّيات الاندماج في سوق العمل  والافادة من الخبرة التي حملتها معها،والتنسيق في الوقت عينه مع متطلّبات حياتها العائليّة.

حكيمة زعموم مسؤولة التأهيل التربوي والمهني في المركز
حكيمة زعموم مسؤولة التأهيل التربوي والمهني في المركز © Hakima Zamoum

كما يساعدها على تعزيز ثقتها بنفسها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها في حال كانت تحتاج لذلك.

لمعرفة المزيد أجريت حديثا مع السيّدة حكيمة زعموم  مسؤولة التوجيه المدرسي والمهني في مركز تأطير النساء المهاجرات الشابات في مونتريال.

والسيّدة زعموم كنديّة من مواليد منطقة القبائل في الجزائر.

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