أكبر منزل في كندا معروض للبيع بالمزاد العلني

قررت بلدية هيليبيري على حدود مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، وضع أحد أكبر المنازل الكندية على البيع بالمزاد العلني ابتداء من منتصف الشهر الجاري. وينطلق المزاد من مبلغ مئة وخمسين ألف دولار فقط، وهي قيمة الضرائب العقارية غير المدفوعة، بعد أن كان عرض للبيع متذ بضع سنوات بقيمة خمسة وعشرين مليون دولار.

والمنزل البالغة مساحته خمسة وستين ألف قدم مربع، على شاطئ بحيرة تيميسكامانغ، كان يملكه المليونير الكندي بيتر غرانت الذي جمع ثروته من العمل في قطاع الأخشاب قبل أن يخسرها ويضطر إلى التخلي عن القصر وهو أكبر وأوسع من البيت الأبيض بعشرة آلف قدم مربع.

بحيرة تيميسكامانغ © Godefroy Macaire Chabi

لكن المشكلة هي أن بناء هذا القصر الفاخر لم ينته بعد إفلاس صاحبه، ولم يسكنه أحد حتى الآن، وقد تراكمت الديون والضرائب العقارية غير المدفوعة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية