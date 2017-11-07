أوتاوا تريد وضع حد لكافة أنواع التحرش في أماكن العمل

تنوي حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا وضع حد للتحرش الجنسي ولكافة أنواع التحرش والعنف في أماكن العمل.

وقدّمت اليوم وزيرة العمل وتطوير اليد العاملة باتريشا هايدو مشروع قانون في مجلس العموم لهذه الغاية.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد قانون العمل في كندا بشكل يُلزم أرباب العمل على التحرك فور تلقيهم شكوى تحرش أو عنف.

ويُلزم مشروع القانون في هذا السياق كل رب عمل على وضع سياسة للوقاية من التحرش والعنف وعلى توضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها عندما تُرفع شكوى، ومن ضمن ذلك قيام "شخص كفؤ" بتحقيق مستقل إذا ما دعت الحاجة لذلك.

وزيرة العمل وتطوير اليد العاملة في الحكومة الفدرالية باتريشا هايدو © CP / Justin Tang

ولا يحدد مشروع القانون العقوبة التي يجب فرضها على من يقوم بالتحرش بشخص آخر، تاركاً لرب العمل تحديد العقوبات المناسبة في السياسة التي سيقوم بإعدادها.

ويشمل مشروع القانون القطاعات الخاضعة للقوانين الفدرالية، كالمصارف والنقل والاتصالات. كما أنه يشمل موظفي القطاع العام الفدرالي وموظفي البرلمان في أوتاوا.

(وكالة الصحافة الكندية)