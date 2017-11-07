بنك كندا غير قلق من توقع الناس بقاء معدل التضخم متدنياً

قال اليوم حاكم بنك كندا (المصرف المركزي) ستيفن بولوتز إن البنك غير قلق من أن يظل المواطنون يتوقعون أن يبقى معدل التضخم متدنياً لأن المعدل لطالما حل تحت مستوى الـ2% الذي يشكل هدفه.

وأضاف بولوتز أن المحددات الأساسية للتضخم إضافة إلى عوامل أخرى قصيرة المدى تقف خلف سلوك التضخم.

وتراجع معدل التضخم في كندا في النصف الأول من السنة الحالية وظل في النصف السفلي من نطاق التضخم الذي يستهدفه بنك كندا والمتراوح بين 1% و3%.

وحدد بولوتز بعضاً من العوامل التي ساهمت في ضعف التضخم، مثل ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة دون المعدل وتخفيض حكومة أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان، تعرفة الكهرباء.

مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف) © Radio-Canada

وارتفع معدل التضخم في كندا لفترة الـ12 شهراً المنتهية في أيلول (سبتمبر) الفائت إلى 1,6%، بعد بلوغه 1% و1,2% و1,4% في الفترات المماثلة المنتهية على التوالي في كل من حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)