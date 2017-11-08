لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّين تستمع إلى شهادات مواطنين في ادمنتون

لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّين تستمع إلى شهادات مواطنين في ادمنتون
Photo Credit: Radio-Canada

شهادات مؤثّرة في لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّين

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 8 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تواصل لجنة التحقيق حول مقتل واختفاء نساء من سكّان كندا الأصليّين أعمالها وتستمع على مدى 3 أيّام إلى شهادات عدد من أبناء السكّان الأصليّين في ادمنتون في مقاطعة البرتا.

وأدلى العديد من الأشخاص الذين فقدوا أما أو أختا أو زوجة بشهادات مؤثّرة.

وقال أحد المتحدّثين، بول توكارو إنّه فقد شقيقته أمبر توكارو  في ادمنتون عام 2010 في وكانت في العشرين من العمر.

وتمّ العثور على جثّتها بعد عدّة سنوات وما زالت أسباب وفاتها غير معروفة.

نساء من السكّان الأصليّين تعرّضن للقتل أو الخطف/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

نساء من السكّان الأصليّين تعرّضن للقتل أو الخطف/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وأخذ توكارو على الشرطة الفدراليّة سوء إدارتها في التعامل مع قضيّة  شقيقته واعتبر أنّ لدى الشرطة أحكاما مسبقة بحقّ السكّان الأصليّين.

وقال الكابتن في الشرطة الفدراليّة هال تورنبول إنّ الشرطة لا تعلّق على حالات خاصّة ولكنّها تعي تماما المشكلات التي تعانيها عائلة توكارو وما زال ملفّ امبر توكارو شقيقة بول توكارو مفتوحا.

وكانت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو قد شكّلت لجنة للتحقيق في تعرّض نحو ألف ومئتين من نساء السكّان الأصليّين للخطف او القتل على مدى ثلاثة عقود.

وباشرت اللجنة أعمالها في أيلول سبتمبر من العام 2016.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

مواضيع ذات صلة:

بدء جلسات التحقيق حول مقتل وخطف نساء السكّان الأصليّين

ترودو واثق من أداء لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّين

شارك
فئة السكان الأصليون، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعالطعن بقانون حياد الدولة الديني : أوّلُ الغيثمجتمعمُنعا من التبني لموقفهما من المثلية الجنسيةمجتمعاعترف ببث أقوال تحث على الحقدهجرة ولجوءالمهاجرون الجدد: فرص العمل أسهل طريق للاندماج في المجتمع الجديدفرنسا تكرّم الروائيّة الكنديّة انطونين ماييهالسكان الأصليون، مجتمعشهادات مؤثّرة في لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّينإقتصادبنك كندا غير قلق من توقع الناس بقاء معدل التضخم متدنياًدولي، سياسةما دوافع إعلان السعودية معاملة حكومة لبنان كـ"حكومة إعلان حرب"؟بلدية مونتريال: خسارة فادحة للحزب الحاكمسياسة، مجتمعأوتاوا تريد وضع حد لكافة أنواع التحرش في أماكن العمل

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية