شهادات مؤثّرة في لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّين

تواصل لجنة التحقيق حول مقتل واختفاء نساء من سكّان كندا الأصليّين أعمالها وتستمع على مدى 3 أيّام إلى شهادات عدد من أبناء السكّان الأصليّين في ادمنتون في مقاطعة البرتا.

وأدلى العديد من الأشخاص الذين فقدوا أما أو أختا أو زوجة بشهادات مؤثّرة.

وقال أحد المتحدّثين، بول توكارو إنّه فقد شقيقته أمبر توكارو في ادمنتون عام 2010 في وكانت في العشرين من العمر.

وتمّ العثور على جثّتها بعد عدّة سنوات وما زالت أسباب وفاتها غير معروفة.

وأخذ توكارو على الشرطة الفدراليّة سوء إدارتها في التعامل مع قضيّة شقيقته واعتبر أنّ لدى الشرطة أحكاما مسبقة بحقّ السكّان الأصليّين.

وقال الكابتن في الشرطة الفدراليّة هال تورنبول إنّ الشرطة لا تعلّق على حالات خاصّة ولكنّها تعي تماما المشكلات التي تعانيها عائلة توكارو وما زال ملفّ امبر توكارو شقيقة بول توكارو مفتوحا.

وكانت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو قد شكّلت لجنة للتحقيق في تعرّض نحو ألف ومئتين من نساء السكّان الأصليّين للخطف او القتل على مدى ثلاثة عقود.

وباشرت اللجنة أعمالها في أيلول سبتمبر من العام 2016.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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