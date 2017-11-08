فرنسا تكرّم الروائيّة الكنديّة انطونين ماييه

كرّمت فرنسا الروائيّة الكنديّة انطونين ماييه ومنحتها وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط كبير.

ويكرّم هذا الوسام الذي أنشأه الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول شخصيّات مدنيّة وعسكريّة مميّزة تقديرا للخدمات التي قدّمتها إلى الأمّة.

وسبق أن نالت أنطونين ماييه جائزة غونكور الأدبيّة الفرنسيّة العريقة عام 1970 عن كتابهيا بعنوان: La sagouine و مرّة أخرى عام 1979 عن كتابها بعنوان: Pélagie-la-Charrette.

وتلقّت الروائيّة جائزتها اليوم في باريس بحضور حاكمة كندا العامّة السابقة والأمينة العامّة لمنظّمة الفرنكفونيّة ميكائيل جان حسبما أفادت به حكومة مقاطعة نيوبرنزويك.

وهنّأت وزيرة الفرنكفونيّة في نيوبرنزويك فرانسين لاندري الروائيّة انطونين ماييه المولودة في بوكتوش في منطقة أكاديا الواقعة في هذه المقاطعة الواقعة في الشرق الكنديّ المطلّ على الأطلسي.

وأشارت لاندري إلى أنّ الروائيّة الكنديّة تجسّد قيم الفرنكفونيّة وهي واحدة من أبرز وجوه الأدب الأكاديّ والفرنكفوني.

وتحمل ماييه وسام الاستحقاق الكندي ورتبة مستشارة فخريّة في جامعة مونكتون في نيوبرنزويك وهي السفيرة بامتياز للشعب الأكادي كما قالت الوزيرة لاندري.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)