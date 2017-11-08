المهاجرون الجدد: فرص العمل أسهل طريق للاندماج في المجتمع الجديد

تعريف الماجر بالمجتمع الكندي ، مدّ جسور التواصل بين الكنديّين من مختلف الثقافات والأعراق، توفير فرص عمل للواصلين حديثا، تثمين التعدّديّة وتعزيز الحوار: هذه بعض من الأهداف التي تعمل عليها جمعيّة Actions interculturelles في مدينة شربروك.

وتنظّم الجمعيّة منذ ثلاث سنوات معرض التعدّديّة والعمل وريادة العمل، وتسعى من خلاله لأن تكون همزة وصل بين المهاجر الذي يبحث عن عمل من جهة والمؤسّسات وأصحاب الأعمال والشركات التي تبحث عن موظّفين وعمّال من الجهة الثانية.

ويلقى المعرض نجاحا متصاعدا ويزداد الاقبال عليه سنة تلو الأخرى من قبل الباحثين عن عمل والجهات التي لديها عروض عمل.

وغنيّ عن القول إنّ المهاجر يواجه صعوبة أكبر في الحصول على عمل، لا سيّما في مجال اختصاصه، ومعدّلات البطالة في صفوف المهاجرين تفوق بالاجمال المعدّل الوطني.

ولكنّ الخبر المشرق يتمثّل في كون المؤسّسات والشركات وأصحاب الأعمال باتت أكثر انفتاحا على التعدّديّة كما يقول الأستاذ محمّد سولامي مؤسّس ومدير عام Actions interculturelles الذي تحدّث لإذاعتنا من مدينة شربروك الواقعة في شرق مقاطعة كيبيك.



--