جمعيّة "اكسيون انتركولتوريل" للتقارب الثقافي

جمعيّة "اكسيون انتركولتوريل" للتقارب الثقافي
Photo Credit: Actions Interculturelles

المهاجرون الجدد: فرص العمل أسهل طريق للاندماج في المجتمع الجديد

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 8 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعريف الماجر بالمجتمع الكندي ، مدّ جسور التواصل بين الكنديّين من مختلف الثقافات والأعراق، توفير فرص عمل للواصلين حديثا، تثمين التعدّديّة وتعزيز الحوار: هذه بعض من الأهداف التي تعمل عليها جمعيّة Actions interculturelles في مدينة شربروك.

وتنظّم الجمعيّة منذ ثلاث سنوات معرض التعدّديّة والعمل وريادة العمل، وتسعى من خلاله لأن تكون همزة وصل بين المهاجر الذي يبحث عن عمل من جهة والمؤسّسات وأصحاب الأعمال والشركات التي تبحث عن موظّفين وعمّال من الجهة الثانية.

برامج تربويّة تقدّمها جمعيّة "اكسيون انتركولتوريل/Actions Interculturelles

برامج تربويّة تقدّمها جمعيّة "اكسيون انتركولتوريل/Actions Interculturelles

ويلقى المعرض نجاحا متصاعدا ويزداد الاقبال عليه سنة تلو الأخرى من قبل الباحثين عن عمل والجهات التي لديها عروض عمل.

وغنيّ عن القول إنّ المهاجر يواجه صعوبة أكبر في الحصول على عمل، لا سيّما في مجال اختصاصه، ومعدّلات البطالة في صفوف المهاجرين تفوق بالاجمال المعدّل الوطني.

ولكنّ الخبر المشرق يتمثّل في كون المؤسّسات والشركات وأصحاب الأعمال باتت أكثر انفتاحا على التعدّديّة كما يقول الأستاذ محمّد سولامي مؤسّس ومدير عام Actions interculturelles الذي تحدّث لإذاعتنا من مدينة شربروك الواقعة في شرق مقاطعة كيبيك.

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