اعترف ببث أقوال تحث على الحقد

اعترف الشاب الكيبيكي صاموئيل هوو من مدينة شارلزبوغ – كيبيك، والبالغ من العمر واحدا وعشرين عاما، بنشر كتابات عنصرية ومعادية للهجرة وتحث على الحقد تجاه مجموعة محددة على فيسبوك في أعقاب الهجوم على مسجد كيبيك.

وكانت الشرطة ألقت القبض عليه بعد بضعة أيام عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط ستة قتلى.

زهور أمام مسجد كيبيك في أعقاب الهجوم © Radio-Canada/Maxime Corneau

ويعتزم محامي الدفاع الطلب من المحكمة بمنحه عفوا مشروطا لكونه نشر الأقوال وهو في حالة فراق وضغط نفسي وتحت تأثير الكحول، وهو " نادم جدا عن الأقوال التي صدرت عنه"، كما قال محاميه جان روك باران.

هذا وسيعود هوو أمام المحكمة في كانون الثاني – يناير المقبل للاستماع إلى الحكم الذي سيصدر بحقه.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية